Maak kennis met het (sexy) geheime wapen van Conor McGregor

Thomas Lissens

20/08/17 - 10u59 Bron: Irish Mirror

Dee Devlin vliegt McGregor om de nek. © getty.

Zelfs als hij volgende week in Las Vegas verliest tegen Floyd Mayweather, zal Conor McGregor de zaal verlaten met een cheque van minstens 75 miljoen dollar (63 miljoen euro, red.) onder de arm. 'Mystic Mac' zal zijn eerste echte bokskamp betwisten en de knotsgekke Ier is dus wel degelijk de underdog tegen de ongeslagen 'Money'. Maar McGregor heeft wél een geheim wapen: Dee Devlin, al jaren zijn steun en toeverlaat.

Stille kracht

"Dee is de stille kracht achter het succes van McGregor", aldus David Heil, een goede vriend van de MMA-legende. "Hij stapt telkens met één gedachte de MMA-kooi in: winnen voor Dee en Conor Jr., hun zoontje dat in mei geboren werd." Dat gaf McGregor in 'The Irish Mirror' ook al grif toe: "als ik niet voor haar zou vechten, dan zou ik niet staan waar ik nu sta".



Met haar lange bruine lokken en afgetraind lichaam is Devlin het prototype van een WAG, maar in wezen is ze dus een onmisbaar onderdeel in de motor van de McGregor-machine. "Soms moet hij Dee een tijdje missen en dat haat Conor echt", aldus Heil. "Hij heeft haar nodig om rustig te blijven. Ze doet iets met hem waardoor hij zich meer op zijn gemak voelt en dat zal in Las Vegas niet anders zijn."

Nachtclub Devlin en McGregor zijn al een koppel van voor de tijd dat McGregor een wereldbekende MMA-vechter was. Ze ontmoetten elkaar in 2009 in een nachtclub. McGregor, op dat moment 19, kende de toen 20-jarige Devlin al vaag en hij besloot die nacht om zijn kans te wagen. Maar wat had hij te bieden?



McGregor had nog niet zo lang zijn job als loodgieter opgegeven om zich volledig te kunnen toeleggen op de Mixed Martial Arts. Hij leefde van een uitkering en ging niet in op de vraag van zijn ouders om een 'echte' job te zoeken. Maar toch voelde Devlin zich meteen aangetrokken tot de "grappige en toegewijde" vechter.