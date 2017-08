Jolien Lewyllie wint Ironman Zweden, Lore Vanclooster pakt brons

Bewerkt door: XC

20/08/17 - 00u12 Bron: Belga

Jolien Lewyllie heeft in het Zweedse Kalmar de Ironman gewonnen. Met Lore Vanclooster, die als derde over de streep kwam, haalde nog een andere landgenote het podium. Er namen geen profatletes deel.

Lewyllie legde de 3,8 kilometer zwemmen, de 180 kilometer fietsen en de 42,195 kilometer lopen af in 9u52:34. De Zweedse Jenny Nae (10u04:39) eindigde als tweede, voor Vanclooster (10u08:19). Charlotte Verhaegen (10u40:50) strandde in de algemene stand op de zestiende stek, maar won wel haar leeftijdscategorie (18-24 jaar).



Bij de mannen werd Geert Janssens zesde, maar ook hij was de beste in zijn leeftijdscategorie (25-29 jaar). De Spanjaard Clemente Alonso-McKernan (8u07:48) ging met de zege aan de haal, voor de Australiër Cameron Wurf (op 1:11) en de Deen Esben Hovgaard (op 17:31).