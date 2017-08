Bewerkt door: XC

De Belgische mannen volleybalploeg heeft in een oefenduel in Bremen met 3-1 verloren van Duitsland. De setstanden waren 25-18, 25-23, 22-25 en 28-26.

Voor Vital Heynen was het een speciale wedstrijd. De huidige coach van de Red Dragons nam het immers op tegen zijn ex-ploeg.



De partij kaderde in de EK-voorbereiding van de Belgen. België speelt op het EK in Polen in groep D tegen titelverdediger Frankrijk (25/8), Turkije (27/8) en Nederland (28/8).