Belgian Lions verslaan Italië op toernooi in Toulouse

19/08/17 - 22u37 Bron: Belga

Bondscoach Eddy Casteels. © belga.

De Belgian Lions hebben op het vriendschappelijk baskettoernooi in het Franse Toulouse met 80-60 (rust: 38-28) gewonnen van Italië.

Gisteren hadden de Belgen in hun eerste ontmoeting met 85-60 verloren van gastland Frankrijk. Morgen (18u) speelt het team van coach Eddy Casteels nog tegen Montenegro.



Het toernooi kadert in de voorbereiding op het EK in Istanboel. België neemt het op het EK in groep D op tegen Groot-Brittannië (01/09), Letland (02/09), Rusland (04/09), Turkije (05/09) en Servië (07/09).