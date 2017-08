Bart Swings wordt tweede in supermarathon skeeleren in Hallum

YP

Bart Swings is de strijd om het open Nederlandse kampioenschap skeeleren over 100 kilometer vandaag als tweede geëindigd. In de sprint van de supermarathon van Hallum moest Swings buigen voor de Nederlander Crispijn Ariëns, die zijn titel verlengde.

Dertig kilometer voor het einde van de monsterkoers, die doorgaans de Bartlehiem Skeelertocht wordt genoemd, koos Swings de aanval. Al snel had de student uit Leuven een voorsprong van een halve minuut. Ingmar Berga en Ariëns besloten het verzet te organiseren, waardoor die twee zich bij de vluchter voegden. Twee jaar geleden had Swings de tocht door Friesland gewonnen. De wedstrijd staat bekend om het slechte wegdek waarover wordt gereden en de venijdige wind die door het vlakke landschap waait.



Dat Swings in Hallum voor de uitzondelijk zware tocht aan de start verscheen, wekte verbazing. Zoals het ook al verrassend was dat hij vorige week in Oostende de Flanders Grand Prix voor skaters afwerkte.



Begin augustus stond hij bij wijze van eerste stap in de richting van de Olympische Winterspelen in het schaatsdorp Hamar op indoorijs. Enkele dagen nadat hij had kennisgemaakt met zijn nieuwe Noorse trainingspartners, deed hij al weer de geliefde skeelers onder.



Dat zal hij over ruim een maand opnieuw doen, want dan staat de marathon van Berlijn op de agenda. Als veelvoudig winnaar en houder van het daar gevestigde officieuze wereldrecord (56 minuten en 49 seconden) heeft Swings in de Duitse hoofdstad een klinkende reputatie. Minder dan vijf maand voor aanvang van de Winterspelen zal hij dan zijn focus volledig naar het ijs verleggen.