Dries Koekelkoren en Tom van Walle grijpen naast finaleplaats op EK beachvolley

19/08/17 - 17u01 Bron: Belga

Dries Koekelkoren en Tom van Walle zijn er vandaag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van EK beachvolley in het Letse Jurmala.

De Belgen, die het elfde reekshoofd vormen, verloren in de halve eindstrijd van de Letten Aleksandrs Samoilovs en Janis Smedins (4e reekshoofd). De thuisspelers haalden het met 21-14, 15-21 en 15-12.



Morgen strijden Koekelkoren en Van Walle om het brons tegen de Nederlanders Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen (6e reekshoofd) of de Italianen Daniele Lupo en Paolo Nicolai (2e reekshoofd).



Tegen de Nederlanders verloren Koekelkoren en Van Walle in de groepsfase met 2-0. Het was tot vandaag hun enige nederlaag op dit EK.



Koekelkoren en Van Walle vormen het eerste Belgische mannenduo dat het tot de halve finales van een EK heeft geschopt. Bij de vrouwen werden Liesbeth Mouha en Liesbet Van Breedam in 2009 al eens vierde.