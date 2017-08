Belachelijk dure tickets? Vindingrijke leerkracht gaat gewoon gratis naar 'The Money Fight'

TLB

Binnen exact een week is het zover: dan vindt in Las Vegas de veelbesproken 'Money Fight' tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor plaats. Over de hele wereld wordt reikhalzend uitgekeken naar de kamp en dat is zeker ook het geval ten huize Konstantin.



De Ier Mick Konstantin is een superfan van Conor McGregor en om dat wilde hij bewijzen door een liedje te maken. 'There's Only One Conor McGregor' is de niet zo héél originele titel van het nummer, maar toch werd de originele video al ruim 3 miljoen keer bekeken op de Facebookpagina van Konstantin, die naar aanleiding van het EK voetbal in Frankrijk ook al een lied gemaakt had ter ere van de Ierse nationale ploeg.