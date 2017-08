Van Niekerk moet passen voor Diamond League-finale, Kevin Borlée profiteert

Bewerkt door: PL

Wayde Van Niekerk, olympisch en kersvers wereldkampioen op de 400 meter, moet passen voor de finale van de Diamond League in Zürich volgende donderdag (24 augustus). De Zuid-Afrikaanse wereldrecordhouder kampt met een blessure aan de rug. Kevin Borlée neemt zijn plaats in.

In het nieuwe format van de Diamond League beginnen alle atleten in de finales in Zürich en Brussel weer vanop gelijke hoogte. De winnaar van die finale gaat dus met de volle prijzenpot naar huis. Van Niekerk, die torenhoog favoriet was voor de 400 meter, grijpt zo naast 50.000 dollar, ofwel ruim 42.000 euro.



"Ik ben bijzonder ontgoocheld dat ik niet kan deelnemen. Ik won nog nooit de Diamond League en had gehoopt in Zürich om die fel begeerde trofee te kunnen strijden", aldus Van Niekerk in een mededeling op de website van de Weltklasse-meeting. Op het WK in Londen pakte Van Niekerk na zijn gouden medaille op de 400 meter ook nog het zilver op de 200 meter.



Door de afzegging van Van Niekerk mag Kevin Borlée alsnog de Diamond League-finale lopen. Dat bevestigt coach Jacques Borlée op Facebook. De nummer elf van het WK eindigde het reguliere seizoen als negende. Philip Milanov was oorspronkelijk de enige Belg die zich wist te plaatsen voor een DL-finale. Hij eindigde het seizoen als tweede in het discuswerpen. Kevin Borlée sprokkelde met een vierde plaats in Oslo en een derde plaats in Stockholm elf punten, goed voor de negende plaats.



In de prestigieuze seizoensfinale beginnen alle atleten weer vanaf nul. De winnaar krijgt 50.000 dollar (42.540 euro), de nummer acht 2.000 dollar (1.702 euro). Kevin Borlée loopt zaterdag ook bij de Diamond League in Birmingham, maar die 400 meter telt niet mee voor het klassement of de prijzen. De discusfinale van Milanov gaat in Brussel door op 1 september tijdens de Memorial Van Damme.