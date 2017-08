Mayweather tegen McGregor niet eerste 'Fight of the Century': een overzicht van vijf historische boksduels

XC

Het duel tussen Connor McGregor en Floyd Mayweather wordt aanzien als de 'Fight of the Century', maar het is niet de eerste keer dat een boksmatch die stempel krijgt. Een overzicht van vijf historische gevechten.

Muhammad Ali tegen Joe Frazier In 1971 stond met 'The Fight of The Century' het eerste gevecht tussen Muhammad Ali en Joe Frazier op het programma. Vooraf waren beide boksers ongeslagen: Frazier (26-0, waarvan 23 KO's) en Ali (31-0, waarvan 25 KO's). In de vijftiende en laatste ronde haalde Frazier uit met zijn beroemde linkse hoek. Ali stond alsnog overeind, maar na een unanieme beslissing van de jury werd Frazier als winnaar uitgeroepen.



Later volgden er nog twee wedstrijden tussen beide boksers. In 1974 won Ali de rematch. Het derde gevecht moest beslissen welke van de twee nu echt dé beste is. De 'Thrilla in Manila' in 1975 werd een kamp om nooit meer te vergeten. Beide kleppers deelden ontelbare mokerslagen uit. Frazier - met dichtgeslagen oog - kon amper zien en werd uiteindelijk in de laatste ronde door zijn coach tegengehouden. Einde wedstrijd. Ali won dus het historische gevecht in de Filipijnen, al moest hij daar bijzonder diep voor gaan: "Dichter bij de dood ben ik nooit geweest."

Daar is McGregor weer! "Mayweather zal het geen twee ronden volhouden"

Muhammad Ali tegen George Foreman Voor sommigen is 'The Rumble in The Jungle' de meest legendarische boksmatch ooit. Muhammad Ali nam het op 30 oktober 1974 in Kinshasa op tegen regerend wereldkampioen George Foreman. Die laatste was de grote favoriet, aangezien hij heel wat indruk maakte tegen Joe Frazier. "Mensen kwamen naar mij toe en smeekten om Ali niet te vermoorden", vertelde Foreman achteraf.



Toch draaide het gevecht compleet anders uit. Ali speelde het slim en liet Foreman acht ronden lang op zijn lichaam slaan. 'Big George' was moe van alle inspanningen, en dus zag Ali zijn kans om toe te slaan. Hij deelde de ene rake slag na de andere uit. Foreman werd uiteindelijk ook KO geslagen. Na de kamp riep Ali zichzelf uit tot 'The Greatest'.

Sugar Ray Leonard tegen Tommy Hearns In 1981 keek Sugar Ray Leonard de ongeslagen Tommy Hearns in de ogen. De twee kleppers bij de weltergewichten zorgden twaalf ronden lang voor spektakel. Hearns was virtueel aan het leiden, maar in de dertiende ronde werd het eerder lijden voor 'The Hitman'. Leonard schakelde namelijk nog een versnelling over en sloeg Hearns tegen de touwen. Een ronde verder werd het gevecht door de scheidsrechter stopgezet: Sugar Ray Leonard was de nieuwe kampioen. Hij was de winnaar van 'The Showdown'.

Mike Tyson tegen Evander Holyfield 9 november 1996. Bad boy Mike Tyson was de grote favoriet tegen Evander Holyfield. Toch stapte die laatste duidelijk met vertrouwen in de ring. 'Iron Mike' had het moeilijk en werd zelfs tegen het canvas gemept. In ronde 11 bleef Tyson de ene rake slag na de andere incasseren, de scheidsrechter moest ook hier de wedstrijd, die de naam 'Finally' kreeg, stopzetten.



Nog geen jaar later probeerde Tyson zijn wereldtitel bij de zwaargewichten tegen Holyfield te heroveren. 'The Sound and the Fury' ging misschien niet in als 'The Fight of the Century', maar eerder als 'The Bite of The Century'. Tyson werd in de derde ronde gediskwalificeerd toen hij een stukje van het oor van Holyfield beet.