Ook in verleden vocht bokser tegen iemand uit andere discipline: een terugblik op het vergeten duel tussen Ali en worstelaar Inoki

McGregor en Mayweather: twee mannen uit verschillende vechtsporten die elkaar bekampen. Het lijkt uniek, maar dat is het zeker niet. Onder meer Muhammad Ali deed het hen voor. 41 jaar geleden nam 'The Greatest' het in Tokio op tegen de Japanse worstelaar Antonio Inoki. Een terugblik op het vergeten duel.

April 1975. "Is er een oosterse vechter die mij wil uitdagen? Ik geef hem één miljoen dollar als hij wint." Muhammad Ali steelt de show op een receptie in de Verenigde Staten. Zijn uitspraak haalde niet veel later de krantenkoppen in Japan, en ook het nieuws belandde bij worstelaar Antonio Inoki. De Japanner ging zowaar de uitdaging aan. Het volk in rep en roer, dé winnaar van het gevecht tussen de bokser en de worstelaar zou tot de sterkste man ter wereld gekroond worden. Lees ook Mayweather stelt zich nederig op: "McGregor heeft een grotere reikwijdte"

'De Pelikaan' Op de persconferenties kwam het haantjesgedrag van beide heren naar boven. Muhammad Ali, op dat moment wereldkampioen bij de zwaargewichten, vertelde dat hij - door de prominente kin van Inoki - een nieuwe bijnaam had voor de Japanner: 'De Pelikaan'. Inoki reageerde scherp: "Als je tegen mijn kin slaat, zorg maar dat je je vuist dan niet beschadigt." Stoere taal van de worstelaar, maar een zelfzekere indruk gaf hij niet. Inoki kon niet goed omgaan met de pers. Hij vermeed dan ook interviews en wilde niet dat journalisten hem zagen trainen.



Voor het beruchte duel werd gesuggereerd dat het scenario van de kamp vooraf werd bepaald. Zo zou Ali in eerste instantie de bovenhand nemen van zijn Japanse tegenstander, om vervolgens de scheidsrechter te vragen om het gevecht te stoppen. Nadien zou Inoki plots rechtstaan en Ali langs achter uitschakelen. Een verrassingsaanval van de Japanner. "Pearl Harbor all over again", klonk het in de media. Uiteraard verwijzend naar de verrassingsaanval van de Japanners op de Amerikaanse marinebasis.

"No Pearl Harbor" © ap. 26 juni 1976. De dag van de kamp. "There will be no Pearl Harbor", klonk het die ochtend uit de mond van Ali. Dit keer ging de Amerikaan zich niet laten verrassen. Geen toneel, maar wél een echt duel zat eraan te komen. 'The Greatest' palmde de journalisten in, waardoor ook het volk in extase werd gebracht voor het gevecht. Het was dan ook geen wonder dat de Budokan in Tokio was uitverkocht. De duurste tickets gingen voor 300.000 Japanse yen (2.300 euro) de deur uit. Daarnaast werd de kamp uitgezonden in 34 landen, goed voor zo'n 1,4 miljard kijkers.



Eenmaal in de ring werd duidelijk dat scheidrechter Gene LeBell zowat alles toeliet. Er mocht onder meer geschopt worden, de regels van de huidige MMA (Mixed Martial Arts) werden dus toegepast. Tijdens de kamp lag Inoki voortdurend op zijn rug, om vervolgens Ali tegen de benen te trappen. Een vreemd beeld, dat ook het publiek niet apprecieerde. Aangezien de Amerikaan geen meppen mocht uitdelen terwijl zijn tegenstander op grond lag, bleek dat ook een slimme tactiek van de worstelaar.