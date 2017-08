Sarah Sjöstrom zwemt opnieuw wereldrecord op WB zwemmen in Eindhoven

Door: redactie

13/08/17 - 00u00

© anp.



Sarah Sjöstrom heeft zaterdag opnieuw een wereldrecord verbeterd op de tweede en laatste dag van de wereldbekermanche zwemmen (kortebaan) in het Nederlandse Eindhoven. De 23-jarige Zweedse scherpte op de 200 meter vrije slag haar eigen mondiale besttijd aan tot 1:50.43. Daarmee deed ze beter dan de 1:50.78 die ze op 7 december 2014 in het Qatarese Doha op de tabellen zette.

Achter Sjöstrom werd de Italiaanse Federica Pellegrini tweede in 1:51.63. De Nederlandse Femke Heemskerk (1:52.24) vervolledigde het podium.



Vrijdag verbeterde Sjöstrom in Eindhoven ook al haar wereldrecord (50.58) in de finale van de 100 meter vrije slag. De Zweedse wist dit jaar al zes keer een wereldrecord aan te scherpen.