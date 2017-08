Red Dragons verliezen oefenpartij op stage in Bulgarije

DM

De Belgische volleybalmannen hebben gisteren een oefenwedstrijd in en tegen Bulgarije met 3-1 verloren. De setstanden waren 14-25, 25-22, 25-22 en 25-18.

De partij kaderde in de voorbereiding van de Red Dragons op het EK. Coach Vital Heynen voerde enkele experimenten uit en gunde onder meer sterkhouder Sam Deroo rust. Deze week is de Belgische selectie op stage in het Bulgaarse Varna.



België speelt op het EK in Polen in groep D tegen titelverdediger Frankrijk (25/8), Turkije (27/8) en Nederland (28/8).



Voor België startten: Van den Dries 6, Klinkenberg 12, Verhees 6, D'Hulst 1, Rousseaux 9, Van de Velde 10. Libero: Ribbens.



Kwamen in: Van Hirtum, Lecat 4, Van de Voorde 3, Van Walle 6, Stuer, Valkiers.