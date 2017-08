Basten Caerts en Fanny Lecluyse stoten door naar finale in Eindhoven

DM

12/08/17 Bron: Belga

Op de tweede en laatste dag van de wereldbekermanche zwemmen (kortebaan) in het Nederlandse Eindhoven hebben Basten Caerts en Fanny Lecluyse allebei een finaleplaats bereikt.

Caerts tikte in de reeksen van de 200 meter schoolslag aan in 2:07.67. Hij werd daarmee zevende op 25 zwemmers, wat net volstond om door te stoten. Zijn Belgische record, dat hij op 2 augustus in Moskou zwom, bedraagt 2:05.22. De Rus Kirill Prigoda zette met 2:04.34 de beste tijd in de reeksen neer.



Gisteren werd Caerts achtste op de 50 meter schoolslag. In de reeksen had hij met 26.73 zijn eigen Belgische record met dertien honderdsten aangescherpt.



Fanny Lecluyse tekende in de reeksen van de 50 meter schoolslag met 31.03 voor de vijfde chrono op negentien zwemsters. Haar Belgische recordtijd uit 2015 staat op 29.74. De Jamaicaanse wereldrecordhoudster Alia Atkinson toonde zich met 29.56 de snelste van het pak. Lecluyse eindigde gisteren als vijfde in de finale van de 100 meter schoolslag.