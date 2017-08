Belgian Lions verslaan in aanloop naar het EK topland Spanje in oefenduel

Door: redactie

In hun voorbereiding op het EK in Istanboel hebben de Belgische basketmannen gisterenavond een mooie overwinning geboekt. In Tenerife versloegen de troepen van Eddy Casteels Europees kampioen Spanje, goed voor olympisch brons in Rio, met 71-89.

Axel Hervelle (18 punten), Manu Lecomte (15) en Pierre-Antoine Gillet (14) waren het best bij schot bij de Belgian Lions.



Spanje zag na amper vier minuten Sergio Llull uitvallen met een blessure. De speler van Real Madrid liep een scheur op in de ligamenten van de rechterknie en mist het EK.



Op 23 augustus spelen beide landen opnieuw tegen elkaar in Vorst. België neemt het op het EK in groep D op tegen Groot-Brittannië (01/09), Letland (02/09), Rusland (04/09), Turkije (05/09) en Servië (07/09). Lees ook Belgian Lions winnen spannende oefenpot tegen Duitsland

