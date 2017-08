Buys blijft verbazen met verbetering Belgisch record 100 meter vlinderslag

DM

Kimberly Buys heeft haar Belgisch record op de 100 meter vlinderslag aangescherpt. Op de wereldbekermanche kortebaan in Berlijn tikte ze in de finale als derde aan in 56.44. Alleen de Hongaarse Katinka Hosszu (55.86) en de Italiaanse Ilaria Bianchi (56.42) waren sneller.