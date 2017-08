Thomas Pieters strandt op vierde stek in Bridgestone Invitational

Door: redactie

7/08/17

Thomas Pieters is er in Akron (Ohio) niet in geslaagd het Bridgestone Invitational golftoernooi (WGC/9.750.000 dollar) op zijn palmares te brengen. Een matige ronde in 71 slagen, één over par, deed de 25-jarige Antwerpenaar naar de vierde plaats zakken. Hij eindigde met 272 slagen, acht onder par.