Polsstokspringster Fanny Smets strandt op twintigste plaats

Door: redactie

4/08/17 - 23u36

Fanny Smets is twintigste geworden in het polsstoksspringen op de openingsdag van de wereldkampioenschappen atletiek in Londen. Alleen de beste twaalf springen de finale. De 31-jarige Smets ging bij haar eerste poging over 4m20, maar faalde dan drie keer op 4m35.