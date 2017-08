Wereldrecordhouder Van Niekerk: "400 meter is niet mijn favoriete afstand"

XC

Wayde van Niekerk won op de Olympische Spelen in Rio niet alleen de 400 meter, waarvoor hij favoriet was na zijn wereldtitel in 2015. Hij verpulverde ook het mythische wereldrecord van Michael Johnson van 43.18 seconden, dat al zeventien jaar op de tabellen stond. De Zuid-Afrikaan liep de piste rond in 43.03 seconden. Ironisch is dat Van Niekerk niet houdt van de afstand.

"Het is niet mijn favoriete, ik heb liever kortere afstanden. Maar het is de afstand die me gebracht heeft waar ik sta. Het zou stom zijn om ze te laten vallen. Tegelijkertijd zou ik ze liever laten voor wat ze is om me te kunnen concentreren op de 100 en 200 meter. Maar ik zal dat niet makkelijk doen, omdat ik er zo goed op presteer", vertelde hij vandaag in Londen aan de pers. Op de Commonwealth Games aan de Australische Gold Coast volgend jaar gunt hij zichzelf wel het plezier van een combinatie 100-200 meter.



Van Niekerk is de eerste atleet die de 100 meter liep in minder dan 10 seconden, de 200 meter in minder dan 20 seconden en de 400 meter in minder dan 44 seconden. In de Britse hoofdstad mikt hij op de 200 en 400 meter.



De WK-organisatoren en het IAAF geloven alvast in hem. Ze gingen ermee akkoord om het programma te wijzigen, zodat hij de prestatie van Michael Johnson op het WK van Göteborg in 1995 en de Olympische Spelen van Atlanta in 1996 kan overdoen. "Van Niekerk is een uitzonderlijk talent. En het publiek wil hem die dubbel zien halen", zei IAAF-baas Sebastian Coe aan de Evening Standard.



Usain Bolt treedt niet aan op de 200 meter, wat Van Niekerk in elk geval perspectieven biedt. Op de Golden League in Monaco verklaarde de Jamaicaan dat hij Van Niekerk ziet als zijn opvolger in de zenit van de internationale atletiek.