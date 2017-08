Basten Caerts verbetert BR op 200m schoolslag, maar valt net naast podium

Door: redactie

Basten Caerts heeft een nieuw Belgisch record neergezet op de 200 meter schoolslag (in klein bad) tijdens de eerste wereldbekermanche in de Russische hoofdstad Moskou.

Caerts tikte in de reeksen aan in 2:05.22. De 19-jarige Limburger bleef daarmee ruim anderhalve seconde onder de vorige Belgische besttijd. Die stond sinds november 2014 met 2:06.83 op naam van Jonas Coreelman. Caerts, Belgisch recordhouder in groot bad op de 50 en 200 school, zwom de tweede chrono op negentien deelnemers. Alleen de Rus Kirill Prigoda (2:04.95) ging nog sneller.



In de finale eindigde Caerts op de vierde plaats. Prigoda ging in 2:02.16 met de zege aan de haal. De Wit-Rus Ilya Shymanovich (2:03.71) pakte het zilver, voor de Rus Anton Chupkov (2:04.08). Caerts klokte als vierde een tijd van 2:05.57.



Lorenz Weiremans plaatste zich op de 200 meter vrije slag voor de finale met een tijd van 1:46.71, een persoonlijk record. Hij werd daarmee tiende in de reeksen (op 31 deelnemers) maar stootte toch (als traagste) door naar de finale met zeven omdat drie snellere Russen afvielen door de landenbeperking.



Op de 100 meter vlinder werden Louis Croenen (vijftiende in 52.57) en Dries Vangoetsenhoven (zeventiende tijd in 52.73) uitgeschakeld in de reeksen.