Usain Bolt is klaar voor laatste 100 meter: "Ik ben nog altijd de snelste"

Achtvoudig olympisch kampioen en elfvoudig wereldkampioen Usain Bolt loopt aanstaande zaterdag op het WK in Londen de laatste 100 meter uit zijn carrière. De Jamaicaanse superster zei vandaag op een bijzonder druk bijgewoonde persconferentie overtuigd te zijn te zullen winnen.

Met zijn 9.95 is Bolt in 2017 pas de zevende snelste man van het seizoen. Toch beweert de 30-jarige Jamaicaan, die al eerder naar grote kampioenschappen trok zonder een toptijd gerealiseerd te hebben, niet te twijfelen aan een nieuwe wereldtitel. "Ik ben zonder twijfel nog de snelste. Als ik naar een toernooi trek, heb ik vertrouwen in mijn kunnen. Ik wil als onklopbaar en onhoudbaar worden onthouden", aldus Bolt.



De 21-jarige Amerikaan Christian Coleman is met zijn 9.82 met voorsprong de snelste man het seizoen. Bolts trainingspartner Yohan Blake staat met 9.90 op nummer twee. De Jamaicaan ontweek de vraag wie hij als zijn grootste concurrent ziet. "De andere zeven atleten die met mij in de finale staan", antwoordde hij.



Of Bolt denkt dat zijn records nog tijdens zijn leven verbeterd zullen worden? "Ik hoop van niet. Geen enkele atleet wil zijn records verbeterd zien. Later wil ik mijn kinderen kunnen zeggen: 'kijk, ik ben nog altijd de beste'."



De 200 meter laat de dubbele wereldrecordhouder schieten, zijn echte afscheid volgt op 12 augustus in de 4x100 meter.

