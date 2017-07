Koekelkoren en Van Walle stoten door naar zestiende finales WK beachvolley

Door: redactie

30/07/17 - 22u53 Bron: Belga

Dries Koekelkoren en Tom Van Walle hebben vandaag hun tweede groepswedstrijd op het WK beachvolley in Wenen gewonnen. Het negentiende reekshoofd klopte de Marokkanen Mohamed Abicha en Zouheir Elgraoui, die als 43e geplaatst zijn, in twee sets (21-13 en 24-22). Met nog één wedstrijd in groep F op het programma, zijn Koekelkoren en Van Walle al zeker van een plaats in de zestiende finales.

Dinsdag wordt de groepsfase afgesloten tegen de Russen Nikita Liamin en Viacheslav Krasilnikov, het zesde reekshoofd. In dat duel staat de groepswinst op het spel. Zowel Koekelkoren/Vanwalle als de Russische tandem wonnen hun beide groepsduels en zijn al zeker van de top twee in poule F.



De eerste twee landen in elke groep stoten door naar de zestiende finales, net als de vier beste derdes. De acht resterende derdes spelen een barragewedstrijd om te bepalen welke vier landen alsnog naar de zestiende finales mogen. Lees ook Koekelkoren en Van Walle stunten op World Tour beachvolley in Gstaad

