Belgian Lions gaan tweede keer onderuit tegen IJsland

30/07/17 - 12u12 Bron: Belga

In hun voorbereiding op het EK basket hebben de Belgian Lions gisteren opnieuw verloren van IJsland. Het werd in Akranes 85-70 (rust: 44-32). Donderdag gingen de Belgen met 83-76 onderuit in Reykjavik.