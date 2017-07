Kroatische waterpolomannen hebben eerste wereldtitel in tien jaar beet

Door: redactie

29/07/17 - 22u59 Bron: Belga

© getty.

De Kroatische waterpolomannen hebben zich op het WK zwemmen in Boedapest tot wereldkampioen gekroond. In de finale in het zwembadcomplex op het Margaretha-eiland nam Kroatië met 8-6 de maat van gastland Hongarije. De olympische vicekampioen liep al snel uit tot 4-0, maar zag Hongarije in het derde kwart op gelijke hoogte komen (4-4). Met drie doelpunten zorgde nadien Sandro Sukno voor de eerste wereldtitel in tien jaar tijd.



Olympisch kampioen Servië veroverde de bronzen medaille. In de kleine finale klopten de Servische waterpolomannen Griekenland met 11-8.