Verenigde Staten winnen 4x100 vrije slag gemengd in nieuw wereldrecord

29/07/17 - 20u27 Bron: Belga

De Verenigde Staten hebben op het WK zwemmen in het Hongaarse Boedapest een nieuw wereldrecord neergezet in de finale van de 4x100 meter vrije slag voor gemengde aflossingsploegen.

Caeleb Dressel, Nathan Adrian, Mallory Comerford en Simone Manuel zetten een chrono van 3:19.60 neer. Daarmee deed het viertal 3.55 seconden beter dan het vorige wereldrecord (3:23.05), dat twee jaar geleden in Kazan werd neergezet door het Amerikaanse aflossingsteam met daarin behalve Adrian en Manuel ook Ryan Lochte en Missy Franklin.



Ranomi Kromowidjodjo tike voor Nederland aan in 3:21.81, goed voor de zilveren medaille en een nieuw Europees record. Canada (3:23.55) werd derde. Voor Dressel, die in de 4x100m vrije slag gemengd sterk opende in 47.22, is het zijn zesde gouden medaille op dit WK.