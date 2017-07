Zweedse Sjöström verbetert wereldrecord op 50 meter vrije slag

Door: redactie

Sarah Sjöström heeft zaterdag op het WK zwemmen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest het wereldrecord op de 50 meter vrije slag scherper gesteld. In de halve finale van de afstand tikte de 23-jarige Zweedse aan in 23.67.

Het vorige wereldrecord stond op naam van de Duitse Britta Steffen (23.73). Sjöström, die een uur eerder wereldkampioene op de 50 meter vlinderslag werd, doet zes honderdsten beter dan die acht jaar oude toptijd.



Vorige week zondag verbrak Sjöström al het wereldrecord op de 100 meter vrije slag tijdens de finale van de 4x100 meter vrije slag. Ze tikte af na 51.71, en ging zo de geschiedenis in als eerste vrouw die op die afstand onder de 52 seconden blijft.



Hoewel de Zweedse twee wereldrecords op de vrije slag achter haar naam heeft staan, slaagde ze er nog niet in een gouden medaille te veroveren in die discipline. .



