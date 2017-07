Dressel zwemt binnen het uur naar twee wereldtitels en brengt totaal zo al op zes

BB

29/07/17 - 19u27 Bron: Belga

© getty.

WK Zwemmen De Amerikaan Caeleb Dressel blijft hoge ogen gooien op het WK zwemmen in het Hongaarse Boedapest. Nog geen uur nadat hij zijn wereldtitel op de 50 meter vrije slag veroverde, pakte de pas twintigjarige Dressel ook goud op de 100 meter vlinderslag.

Op de 100 meter vlinderslag tikte het Amerikaanse fenomeen aan in 49.86. Dressel was zo vier honderdsten te traag om het wereldrecord van de Amerikaanse zwemlegende Michael Phelps (49.82) te evenaren. De Hongaar Kristof Milak (50.62) kreeg de zilveren medaille om de hals, de Singaporees Joseph Schooling en de Brit James Guy (50.83) deelden de derde plaats.



Voor Dressel is het al zijn vijfde gouden medaille op het WK zwemmen. Donderdag veroverde hij goud op de 100 meter vrije slag, twee dagen later mag hij daar nu dus drie individuele wereldtitels (50m vrij en 100m vlinderslag) aan toevoegen. De Amerikaanse revelatie is ook de eerste zwemmer die op een wereldkampioenschap de dubbel 100 meter vrij en 100 meter vlinderslag pakt. Eerder deze week won Dressel ook al twee gouden medailles met het Amerikaanse aflossingsteam en vandaag maakte hij ook deel uit van het kwarter dat in de 4x100m vrije slag voor gemengde landenteams het goud kon wegkapen.