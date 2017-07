Kimberly Buys wordt zevende op 50 meter vlinderslag: "Heb genoten van de finale"

Door: redactie

Kimberly Buys is vandaag zevende geworden in de finale van de 50 meter vlinderslag op de wereldkampioenschappen zwemmen in het Hongaarse Boedapest. De 28-jarige Antwerpse tikte aan na 25.78. Daarmee bleef ze acht honderdsten boven het Belgisch record dat ze gisteren in haar halve finale won. Een prestatie waar ze achteraf tevreden op terugkeek.

Buys: "Ik heb genoten van WK-finale"

Zichzelf opnieuw overtreffen in haar allereerste WK-finale lukte niet, maar Kimberly Buys (28) zwom met een zevende tijd van 25.78 wel volledig conform haar nieuwe maatstaf dit jaar. Op de 50m vlinder telt ze bij de wereldtop mee. "Met deze tijd en plaats mag ik tevreden zijn", vond Buys. "Ik zwom zeker niet slecht. Ik heb de tijd van mijn vorige Belgisch record in mei geëvenaard. Als ik voor de finale op dit WK de tijden zag, lag het allemaal dicht bij elkaar en hoop je nog plaatsen op te schuiven. Maar in de finale is de topdrie naar 25.3 of minder gegaan. Zo'n tijden zitten er voor mij nu niet in. Ik kan wel proberen om volgend jaar naar een tijd van 25.5 te werken."



Buys onthoudt de speciale ervaring van haar allereerste finale op WK-niveau. De sfeer in de Duna Arena in Boedapest is overweldigend. Haar nummer stond als eerste geprogrammeerd in de avondsessie. "Ik heb bij het opkomen een koptelefoon op met stevige muziek om me op te peppen, maar dat was nu eigenlijk niet nodig. Er was al zoveel sfeer in het stadion. Ik ben goed omgegaan met de omstandigheden. Ik keek uit naar de finale en stond niet verlamd van de stress. Ik genoot van de race en hield me aan het plan. De 50m is niet alleen knallen, maar je moet ook over elk detail en slag nadenken. Het moet allemaal juist zitten."



Ook haar coach Ronald Gaastra vond haar race in de WK-finale prima: "Ik heb niet meteen fouten gezien die anders kunnen. Ze zwemt acht honderdsten trager dan in de halve finale, maar dat is echt niks. Probeer maar eens een stopwatch twee keer afdrukken in acht honderdsten. Haar frequentie lag in de finale wel iets hoger. Ze heeft een slag meer gemaakt omdat ze in de halve finale slecht finishte. Ze heeft goed gezwommen, alleen waren de anderen nog veel sneller", aldus Gaastra.