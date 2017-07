Kimberly Buys plaatst zich met nieuw Belgisch record voor finale 50m vlinderslag

XC

Kimberly Buys heeft zich op het WK zwemmen in het Hongaarse Boedapest geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Buys (BRABO) zette met een chrono van 25.70 de zevende tijd neer en verbeterde bovendien haar Belgisch record.

Buys deed acht honderdsten af van haar vorige record, dat ze op 12 mei tijdens het BK in Antwerpen op de tabellen zette. De 28-jarige Antwerpse werd derde in de tweede halve finale en is zo rechtstreeks geplaatst voor de finale, die zaterdagnamiddag wordt afgewerkt. Ze moest alleen de Zweedse Sarah Sjöström (25.30) en de Nederlandse Ranomi Kromowidjojo (25.67) voor zich dulden. Eerder greep Buys naast de beoogde WK-finale op de 100 meter vlinderslag. Daarin liet ze in de halve finales met een chrono van 58.49 de zestiende en traagste tijd optekenen. Buys is de enige Belgische deelnemer in Boedapest die zich in de top acht van een zwemdiscipline wist te hijsen, het is meteen ook haar eerste WK-finale in groot bad.

Chronologie Belgisch record 50 meter vlinder (v)

Isabelle Lempereur (CNA) 25/01/87 in Straatsburg (Fra) 29.95



Isabelle Lempereur (CNA) 31/03/87 in Molenbeek 29.73



Isabelle Lempereur (CNA) 01/11/87 in Saint-Malo (Fra) 29.36



Anne Bonvoisin (ENW) 05/08/89 in Mol 29.34



Anne Bonvoisin (ENW) 12/05/90 in Athene (Gri) 29.27



Anne Bonvoisin (LAC) 04/08/90 in Molenbeek 29.15



Anne Bonvoisin (LAC) 04/08/90 in Molenbeek 29.14



Pascale Verbauwen (MZV) 24/07/93 in Antwerpen 28.49



Pascale Verbauwen (MZV) 05/08/95 in Antwerpen 28.27



Fabienne Dufour (CNB) 26/04/98 in Toulouse (Fra) 28.05



Fabienne Dufour (CNB) 08/08/98 in Charleroi 27.67



Fabienne Dufour (CNB) 27/07/99 in Istanboel (Tur) 27.57



Fabienne Dufour (CNB) 07/05/00 in Brugge 27.48



Fabienne Dufour (CNB) 03/07/00 in Helsinki (Fin) 27.26



Fabienne Dufour (CNB) 03/08/01 in Charleroi 27.10



Tine Bossuyt (FAST) 07/06/03 in Zagreb (Kro) 27.10



Kimberly Buys (BRABO) 04/08/07 in Antwerpen 26.83



Kimberly Buys (BRABO) 10/01/09 in Antwerpen 26.66



Kimberly Buys (BRABO) 10/01/09 in Antwerpen 26.63



Kimberly Buys (BRABO) 17/01/10 in Antwerpen 26.46



Kimberly Buys (BRABO) 15/01/12 in Antwerpen 26.18



Kimberly Buys (BRABO) 20/01/13 in Antwerpen 26.13



Kimberly Buys (BRABO) 18/08/14 in Berlijn (Dui) 26.10



Kimberly Buys (BRABO) 28/04/17 in Amiens (Fra) 26.03



Kimberly Buys (BRABO) 12/05/17 in Antwerpen 25.88



Kimberly Buys (BRABO) 12/05/17 in Antwerpen 25.78



Kimberly Buys (BRABO) 28/07/17 in Boedapest (Hon) 25.70