België verovert op Wereldspelen twee bronzen medailles in jiu-jitsu

Door: redactie

28/07/17 - 19u20

Ian Lodens (links). © belga.

Charis Gravensteyn en Ian Lodens hebben op de Wereldspelen in het Poolse Wroclaw brons behaald in het jiu-jitsu voor gemengde teams. Ook Florent Minguet, in de individuele categorie tot 94 kg, ging met de bronzen plak aan de haal. Twee dagen voor het einde van de Wereldspelen staan er zo twintig medailles op de Belgische teller, nog twee andere medailles zijn in de maak.

In de kleine finale versloegen Gravensteyn en Lodens Zwitserland met 97-94,5 na een beklijvend duel. In de halve finales moest het Belgische duo nipt de duimen leggen voor Duitsland (92-93). In poule B eindigde België na zeges tegen Zwitserland (94-93) en Oostenrijk (92,5-88) op de eerste plaats.



In de kamp om brons van de individuele competitie voor mannen tot 94 kg versloeg Minguet de Zweed Max Hederstrom met 4-0. In de poulefase moest onze landgenoot nog het onderspit delven voor Hederstrom (0-3). Dankzij een zege tegen de Duitser Malte Meinken (5-2) plaatste Minguet zich alsnog voor de halve finales. Daarin verloor hij tegen de Hongaar Kristof Szus (0-7).



Louis Cloots (-62kg) slaagde er niet in eremetaal te bemachtigen. Cloots verloor in zijn medaillekamp met 10-8 van de Duitser Roman Apolonov. In de groepsfase opende hij met een nederlaag tegen de Oekraïner Bohdan Mochulskyi (10-11), waarna hij zich herpakte met een ruime zege tegen de Bulgaar Radoslav Markov (50-0). In de halve finales nam de Colombiaan Jairo Alejandro Viviescas Ortis met 7-9 de maat van Cloots.



Later op de avond werken Wim Deputter (-77kg mannen) en Amal Amjahid (-55kg vrouwen) in hun categorie de finale af, waardoor België nu al zeker is van 22 medailles. .