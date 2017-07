Croenen sneuvelt in reeksen, Sjöström laat zich verrassen

Door: redactie

WK zwemmen Louis Croenen sneuvelde ondanks een persoonlijk record in de reeksen van de 100 meter vlinderslag, zijn WK is afgelopen.

Louis Croenen heeft zich, ondanks een mooi persoonlijk record, niet kunnen kwalificeren voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag.



Croenen eindigde in zijn reeks (de vijfde van acht) op de derde plaats in 52.74. Zijn vorige persoonlijke besttijd uit maart 2016 bedroeg 53.15, het Belgisch record van François Heersbrandt staat op 52.22.



Croenen tekende voor de 27ste tijd (op 72 deelnemers) in de reeksen. De Amerikaan Caeleb Remel Dressel zwom met 50.08 de beste chrono. Zijn landgenoot Tom Phillips mocht als zestiende en traagste met 51.96 naar de halve finales, die vanavond om 18u35 geprogrammeerd staan.



Dinsdag werd Louis Croenen verrassend uitgeschakeld in de reeksen van de 200 meter vlinderslag, het nummer waarop hij tijdens het vorige WK in Kazan en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro de finale had gehaald. Hij had het over "de grootste ontgoocheling uit zijn carrière".