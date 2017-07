Buys staat in halve finales 50 meter vlinderslag, Croenen strandt ondanks PR in reeksen 100 meter vlinderslag

Door: redactie

28/07/17 - 10u26 Bron: Belga

© photo news.

Kimberly Buys heeft zich vandaag op de wereldkampioenschappen zwemmen (langebaan) in de Hongaarse hoofdstad Boedapest gekwalificeerd voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Louis Croenen sneuvelde ondanks een persoonlijk record in de reeksen van de 100 meter vlinderslag, zijn WK is afgelopen.

Buys eindigde in de vijfde van zeven reeksen als tweede na de Nederlandse Ranomi Kromowidjojo. Ze tikte aan in 25.82, tegen 25.74 voor Kromowidjojo. Haar Belgisch record, dat ze op 12 mei tijdens het BK in Antwerpen zwom, bedraagt 25.78.



De 28-jarige Buys noteerde de negende chrono in de reeksen (op 59 deelneemsters). De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström was met 25.25 de snelste van het pak. De halve finales, waarin de top zestien aantreedt, worden vanavond om 18u46 afgewerkt.



Eerder dit WK greep Buys naast de beoogde finale op de 100 meter vlinder nadat ze in de halve eindstrijd, vorige zondag, de zestiende en traagste tijd had laten optekenen. Lees ook Pieter Timmers grijpt naast halve finales 50m vrije slag

