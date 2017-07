Pieter Timmers grijpt naast halve finales 50m vrije slag

XC

Pieter Timmers heeft zich op het WK zwemmen (groot bad) in het Hongaarse Boedapest niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Zijn WK is afgelopen.

In de afsluitende dertiende reeks eindigde Timmers als tiende en laatste in 22.47. Hij bleef daarmee 25 honderdsten boven zijn persoonlijk record (22.22) dat hij op 13 mei tijdens het BK in Antwerpen zwom. Het Belgisch record staat al sinds 2009 met 22.13 op naam van Yoris Grandjean.



De 29-jarige Timmers zette de 26ste chrono neer in de reeksen (op 118 deelnemers). De Braziliaan Bruno Fratus stootte met 21.51 als snelste door naar de halve finales met de top 16, die later vandaag, kort na 18 uur, worden afgewerkt.



Woensdag werd Timmers op de 100 meter vrije slag, de afstand waarop hij viceolympisch kampioen is, uitgeschakeld in de halve finales. Op de 200 vrij werd de Limburger gewipt in de reeksen.



Timmers werd onlangs voor het eerst vader en kende daardoor een verstoorde voorbereiding. Hij was dan ook met beperkte ambities naar dit WK afgezakt.