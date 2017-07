Ethiopische atleet Chala Beyo op de loop na aanval op coach

Door: redactie

27/07/17 - 21u21

Beyo (midden) © ap.

De Ethiopiër Chala Beyo is op de vlucht geslagen nadat hij zijn coach heeft aangevallen. Dat liet de Ethiopische atletiekbond donderdag weten. De reden voor de agressie bij Beyo was dat zijn coach hem niet geselecteerd had voor de 3.000 meter steeple op het wereldkampioenschap atletiek in Londen van volgende maand.