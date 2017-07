Ledecky pakt vierde gouden medaille met aflossingsteam op 4x200m vrije slag

Door: redactie

27/07/17 - 21u30

© ap.

De Verenigde Staten hebben de 4x200 meter vrije slag bij de vrouwen gewonnen op het WK zwemmen in Boedapest. Katie Ledecky tikte als eerste aan in 7:43.39 en mocht zo haar vierde gouden medaille gaan ophalen.

De 20-jarige Ledecky had haar zinnen gezet op een (gedeeld) recordaantal van zes gouden medailles op dit WK, maar zag die droom woensdag uiteenspatten na haar verrassende nederlaag tegen de Italiaanse Federica Pellegrini op de 200 meter vrije slag.



Leah Smith, Mallory Comerford en Melanie Margalis hielpen Ledecky echter over die teleurstelling heen door haar naar een vierde gouden medaille te helpen. China zwom naar het zilver (7:44.96), Australië naar het brons (7:48.51).



Ledecky heeft met de 800 meter vrije slag nog één wedstrijd op haar programma staan. Ze is de tweevoudige titelverdedigster op het nummer en is ook nu de topfavoriete.