Amerikaan Javon McCrea is de nieuwe center van kampioen Oostende

Door: redactie

27/07/17 - 21u11

Javon McCrea (rechts). © rv.

Oostende heeft een vervanger gevonden voor de naar Charleroi vertrokken Rasko Katic. De kustploeg kondigde aan dat de Amerikaan Javon McCrea de ploeg komt versterken. Hij ondertekende een contract voor één seizoen.

Met zijn lengte van 2m03 en gewicht van 115 kilogram is McCrea een imposante verschijning. Hij speelde vorig seizoen bij het Israëlische Maccabi Rishon en liet een gemiddelde van 14,4 punten en 7,3 rebounds optekenen in de Champions League.



McCrea is geen onbekende in België. In april 2016 stond hij op het punt om naar Charleroi te verhuizen, maar de deal ging uiteindelijk niet door omdat de speler niet door zijn medische testen geraakte. De Amerikaan speelde ook nog voor het Duitse Bayreuth en het Franse Nancy.



De Amerikaan is de vierde versterking voor de Belgische landskampioen deze zomer. Eerder tekenden ook Chase Fieler (Groningen), Loïc Schwartz (Charleroi) en Elias Lasisi (Le Portel) een contract aan de kust.