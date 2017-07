Kalisz volgt Phelps en Lochte op, Dressel pakt wereldtitel op koningsnummer

DM

De 100 meter vrije slag, het koningsnummer in het zwemmen op het WK in Boedapest, is donderdag een Amerikaans feestje geworden. Caeleb Dressel won in 47.17, voor zijn landgenoot Nathan Adrian (47.87). Het brons was voor de Fransman Mehdy Metella (47.89).

Voor de 20-jarige Dressel is het zijn eerste grote individuele titel op een groot zwemkampioenschap. Eerder deze week won hij wel al twee gouden medailles met het aflossingsteam. Zilveren medaille Nathan Adrian werd in 2012 nog olympisch kampioen in Londen op het koningsnummer.



Pieter Timmers kon zich gisteren niet plaatsen voor de finale op de 100 meter vrije slag. De 29-jarige Limburger tikte in de tweede halve finale als achtste en laatste aan in 48.96, ruim een seconde boven zijn Belgisch record (47.80) en de traagste tijd van de zestien halvefinalisten. Vorig jaar werd hij in Rio nog olympisch vicekampioen op het nummer. Lees ook Brit Adam Peaty pakt tweede goud op 50 meter schoolslag

Braziliaanse Medeiros wint spannende finale 50 meter rugslag De Braziliaanse Etiene Medeiros is dan weer wereldkampioene op de 50 meter rugslag geworden. Medeiros was in een nagelbijtende finale net iets sneller dan de Chinese Fu Yuanhui. Het verschil was amper één honderdste van een seconde.



De 26-jarige Medeiros, die twee jaar geleden op het WK van Kazan tweede werd na Fu, tikte aan in 27.14 en hield de Chinese zo af met het kleinst mogelijke verschil. Het brons ging naar de Wit-Russische Aliaksandra Herasimenia. Op de Olympische Spelen van Rio kon Medeiros vorig jaar geen medaille wegkapen. In eigen land eindigde ze toen als achtste en laatste in de finale van de 50 meter rugslag © afp.