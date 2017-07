Sandrine Tas keert met liefst zes medailles terug van de Wereldspelen: "Toch blij dat er één gouden tussenzit"

DM

De Wereldspelen lopen nog tot en met zondag, maar de Belgische ster van het evenement zit ondertussen alweer thuis. Met het verbluffende aantal van zes medailles keerde Sandrine Tas terug naar Zandvoorde (gemeente Oostende), waar ze op de skeelerpiste aan de Egellaan groot werd.

Sandrine Tas, vandaag met de andere Belgische skeeleraars ontvangen op het staduis van Oostende, rust even uit in het ouderlijk huis. Niet te lang, want ze moet snel de training hervatten. Over zes weken vertrekt de 21-jarige Tas naar Nanjing in China, waar de wereldkampioenschappen op het programma staan. Daar zijn net als in Wroclaw de Colombiaanse vrouwen Fabriana Arias en Johana Viveros belangrijke tegenstandsters. Waarschijnlijk is in China ook de veelvoudige Europese kampioene Francesca Lollobrigida uit Italië weer van de partij.



De prestaties van Tas mogen niet onderschat worden. Toch is de kans dat de studente aan de Universiteit van Gent naast haar schoenen gaat lopen niet zo groot. Ze weet dat de Belgische inline skaters gering in aantal zijn en grote gedrevenheid aan de dag leggen, maar hun werk goeddeels verrichten buiten het schijnsel van de publiciteit en daardoor weinig sponsors trekken.



Daarover hoor je Tas niet klagen. Ook niet over de gebrekkige huisvesting van de skeeleraars, bowlers en klimmers in Wroclaw. Op de kamers van de campus ontbraken gordijnen en propere lakens en moesten ventilatoren ter verkoeling worden aangeschaft. Dankzij haar oudere broer en bondscoach Kwinten en delegatieleider Rudy Lahor werd een beter onderkomen gevonden.



Tas was blij dat er tenminste één tussen haar zes plakken van Wroclaw glansde. "Zes medailles is zeker niet slecht", zei ze met gevoel voor understatement. "Mooi dat het bij de 1000 meter helemaal is gelukt. Het is niet leuk telkens tweede te worden achter dezelfde skater."



Want Tas, die op 7 september 22 wordt, is ambitieus. Dat geldt ook voor haar studie voor bio-ingenieur, die ze met voor topsporters aangepaste snelheid vervolgt. In een studiejaar werkt ze twee-derde af van de stof die 'gewone' student moet studeren. "Ze is alleen tevreden met hoge cijfers. Op school en in haar sport", aldus broer Kwinten Tas.



Dat Tas in Wroclaw op vijf achterenvolgende dagen op zeven onderdelen uitkwam en zowel op de eerste als de laatste dag een prijs pakte, getuigt van een groot herstelvermogen. Om financiële redenen was de bij grote skeelertoernoien gebruikelijke rustdag tussen het piste- en het wegprogramma geschrapt. Uitfietsen met een shake van suiker, mineralen en proteïnen was meestal voldoende om de ergste vermoeidheid te verdrijven.



"Bij de eerste de beste discipline, de tijdrit over 300 meter, die haar eigenlijk minder ligt, pakte ze brons", bracht Lahor in herinnering. "Dan krijg je een boosteffect. Hoe ga je dat verklaren? Ik heb daar geen verhaal voor. Ik had haar op twee medailles geschat. Nu is Sandrine Tas een Belgisch icoon."