Gokkende snookerspeler Joe Perry tot WK 2018 geschorst

Joe Perry is tot na het WK snooker 2018 geschorst. Dat maakte World Snooker woensdag bekend. De nummer 22 van de wereld moet boeten omdat hij weddenschappen op snookerwedstrijden afsloot. De 42-jarige Engelsman gokte niet op eigen wedstrijden, wel op wedstrijden van toernooien waaraan hij deelnam.

Perry, vorig seizoen verliezend finalist op het World Open en The Masters, gaf toe dat hij in de periode van 23 september 2009 tot 3 juni 2013 voor 2.809,49 pond (3.144,72 euro) gokte op snookerwedstrijden. Perry plaatste 193 keer een weddenschap. Hij deed dat online via vijf verschillende bookmakers met accounts die allemaal op zijn eigen naam stonden. Het bracht hem 832,09 pond (931.375) winst op. Zelf zou hij nooit invloed gehad hebben op de uitkomst van zijn weddenschappen. Inzetten op snookerwedstrijden is de spelers echter sowieso verboden door World Snooker, dat Perry naast een schorsing tot na het WK 2018 een boete van 2.500 pond (2.800 euro) oplegt.