Zesde dag levert twee nieuwe medailles op voor België, delegatieleider Rudy Lahor apetrots

SW

26/07/17 - 20u28 Bron: Belga

Fortamps (rechts) verzekerde zich ook van een bronzen plak. © Twitter.

Wereldspelen Dankzij Olivier Fortamps en Kate Adriaensen heeft België woensdag twee bronzen medailles behaald op de zesde dag van de Wereldspelen in het Poolse Wroclaw. Daardoor staat het Belgische teller momenteel op achttien medailles, waarvan vijf gouden.

Fortamps werd op zijn waterski's derde in het figuurskiën en moest enkel de Australiër Josh Briant en de Fransman Pierre Ballon voor zich dulden. Adriaensen pakte eveneens in het waterskiën brons op de slalom. Het goud was voor de Duitse Geena Krüger en de Française Clémentine Lucine. Oriëntatieloper Yannick Michiels pakte dinsdag nog zilver in de sprintcompetitie, maar woensdag kwam hij niet verder dan de 22e plaats op de middellange afstand. De Zwitser Matthias Kyburz pakte het goud. Wendy Jans werd uitgeschakeld in de eerste ronde van het gemengd snookertoernooi. Ze verloor van de Ier Declan Brennan met drie frames tegen een. De Belgische delegatie verzamelde in totaal al achttien medailles in Wroclaw. Vijf keer werd het goud gewonnen, acht keer het zilver en vijf keer het brons. De gouden medailles werden behaald door muurklimster Anak Verhoeven in de leadcompetitie, het 4x25m estafetteteam popdragen, Sandrine Tas op de 1.000 meter skeeleren en Bart Swings ook in het skeeleren op de 20 kilometer afvallingskoers en de 10 kilometer puntenkoers. De Wereldspelen eindigen zondag.

Delegatieleider Rudy Lahor apetrots op Belgische medailleoogst

Nog nooit waren de Belgische deelnemers aan de World Games zo succesvol als in Wroclaw. Net over de helft van de Spelen hebben de Belgen achttien medailles verzameld. Vijf keer goud, acht zilver en vijf brons. Dat is zeven plakken meer dan de totale oogst van de Spelen van vier jaar geleden in Cali. Geen wonder dat delegatieleider Rudy Lahor van oor tot oor straalt. De Spelen van niet-olympische sporten, kunnen voor hem niet meer stuk. "We hebben 64 atleten afgevaardigd die de potentie hebben om een medaille te halen. We zijn hier met de grootste delegatie ooit. Het gaat te goed. Ik ben fier, ik ben apetrots."



Lahor, sinds 1983 werkzaam bij het departement topsport, lacht om de prognose die hij tien dagen geleden gaf. "Ik denk dat de doelstelling ruimschoots bereikt zal zijn bij acht medailles", zei hij toen. "Vier jaar geleden waren we met elf medailles al verwend. Dat heb ik teruggeschroefd."



Een echte verklaring voor het plotselinge Belgische succes, kan de man uit Vilvoorde niet geven. "Sandrine Tas is ons nieuwe icoon. Ik had gedacht dat ze twee medailles zou pakken, maar zes natuurlijk niet." Hij verwacht nog ereprijzen bij het jiu-jitsu, handboogschieten en biljart. Kritiek heeft Lahor alleen op de korfballers, die als derde eindigden en daarmee internationaal terrein verloren. De delegatieleider rent in Wroclaw van hot naar her. Overal waar Belgen in actie komen, duikt hij op. Woensdag was hij bij het biljarten en squash.



De skeeleraars, life savers (reddend zwemmen) en acro-gymnasten zijn al weer naar huis. De touwtrekkers moeten nog komen. Op de World Games worden 31 takken van sport beoefend, waarvan 27 als officiële medaillesporten gelden. Volgens Lahor zijn zeker twee sporten die op het programma van de World Games staan als volwaardig olympisch aan te merken. "Muurklimmen en skeeleren. Klimmen staat in 2020 al op het programma. Skeeleren heeft met snelheid, tactiek, kracht en uithouding alle ingrediënten die kenmerkend zijn voor topsport. En vergeet acrogym niet. We onderschatten dat."



De ruim drieduizend deelnemers aan de Spelen zijn in Wroclaw ondergebracht in een aantal campussen. Lahor zou er de voorkeur aan geven de sporters te huisvesten in een dorp, zoals bij de Olympische Spelen gebeurt. "Dan is het eenvoudiger het groepsgevoel te creëren, dat een multi-sport evenement zo bijzonder maakt."



Zeer kritisch is Lahor over de povere kwaliteit van huisvesting. "Kamers van de Campus Economie waren niet om aan te zien. Zonder gordijnen en met kasten vol vliegen. We hebben ventilatoren moeten aanschaffen. De sporters zijn er uit getrokken en naar een hotel gegaan."



In tegenstelling tot het IOC heeft de International World Games Association (IGWA) weinig moeite kandidaat-steden voor de organisatie van de Spelen te vinden. Maar het valt niet te verwachten dat zich binnenkort een Belgische stad voor die Spelen meldt. "Ik ben er in ieder geval niet mee bezig", zegt Lahor. "Wat ontbreekt aan de Wereldspelen is bekendheid. Voor je de mensen warm wil maken, moet er sprake zijn van bekendheid. Die ontbreekt in België. Door de medaillegolf zijn er wel opeens mensen die alles proberen te volgen. Je moet ervoor zorgen dat er over je gesproken wordt. Zo werkt het."