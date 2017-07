Ook brons voor waterskiër Olivier Fortamps Wereldspelen

SW

1. BRIANT Josh (AUS) 2. BALLON Pierre (FRA) 3. FORTAMPS Olivier (BEL)

Na Kate Adriaensen heeft ook Olivier Fortamps vandaag brons veroverd in het waterskiën op de Wereldspelen in het Poolse Wroclaw. In de slalom moest hij met 9.520 punten alleen de Australiër Josh Briant (10.990) en de Fransman Pierre Ballon (10.220) laten voorgaan.