Atletiekfederatie voegt hordeloopster Eline Berings aan selectie WK in London toe

26/07/17 - 18u55 Bron: Belga

Hordeloopster Eline Berings werd toegevoegd aan de Belgische selectie voor de wereldkampioenschappen atletiek, die van 4 tot 13 augustus in Londen plaatsvinden. Dat deelde de atletiekfederatie vandaag mee.

Afgelopen zaterdag benaderde Berings het WK-minimum op de 100 meter horden tot op vier honderdsten. Op de Nacht van Atletiek in Heusden-Zolder werd de 31-jarige Gentse derde in 13.02. Ze stond nog niet op de lijst met vijftien geselecteerde atleten die de federatie maandag bekendmaakte, maar werd uiteindelijk dus wel gedelibereerd.



Voor Berings komt zo een eind aan ruim twee jaar van blessureleed. In mei 2016 scheurde ze voor de tweede keer de voorste kruisband van haar knie. Ze had toen nog maar net een zware revalidatie achter de rug. "'Begin met het noodzakelijke te doen, doe dan het mogelijke en plots realiseer je het onmogelijke' (Francis of Assisi). Van twee zware blessures aan de voorste kruisbanden naar het wereldkampioenschap. Dat is hoe je terugslaat", reageerde de Europese indoorkampioene (60m) van 2009 op Instagram. .