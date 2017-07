Door: redactie

26/07/17 - 17u10

Waterskiester Kate Adriaensen heeft België een zeventiende medaille bezorgd op de Wereldspelen in het Poolse Wroclaw. De 30-jarige Antwerpse werd derde in de slalom. Het goud was voor de Duitse Geena Krüger, het zilver voor de Française Clémentine Lucine.