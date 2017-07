Pieter Timmers plaatst zich met dertiende tijd voor halve finales op de 100m vrije slag

XC

Pieter Timmers heeft zich met een dertiende tijd geplaatst voor de halve finales van de 100m vrije slag op de wereldkampioenschappen zwemmen in Boedapest (groot bad). Timmers, vice-olympisch kampioen op deze afstand, klokte een tijd van 48.67. Hij kwam niet in de buurt van zijn Belgisch record van 47.80.

Timmers finishte in zijn reeks als vierde, en moest bang afwachten hoe de tegenstanders in de andere reeksen het er van af brachten. Dat viel mee voor de Limburger. Timmers plaatste zich alse dertiende (op een totaal van zestien) voor de halve finales.



De snelste tijd was voor de Australiër Cameron McEvoy in 47.97.



Later vandaag (om 17u30) zwemt Timmers zijn halve finale.



Timmers komt in Boedapest op drie afstanden in actie. Hij werd eerder al uitgeschakeld in de reeksen van de 200m vrije slag. Vrijdag betwist hij de reeksen van de 50m vrije slag.



De andere Belgen in Boedapest Kimberly Buys en Louis Croenen konden nog niet schitteren. Buys werd uitgeschakeld in de halve finales van de 100m vlinderslag, Croenen in de reeksen van de 200m vlinderslag.