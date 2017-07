Geen finale 100 meter vrije slag voor Pieter Timmers

XC

26/07/17 - 18u00 Bron: Belga

Olympisch vicekampioen Pieter Timmers heeft zich op de wereldkampioenschappen in het Hongaarse Boedapest niet voor de finale van de 100 meter vrije slag kunnen plaatsen. De 29-jarige Limburger tikte in de tweede halve finale als achtste en laatste aan in 48.96, ruim een seconde boven zijn Belgisch record (47.80) en de traagste tijd van de zestien halvefinalisten.

Voor een plaats in de finale had Timmers onder de 48.30 moeten blijven. De Fransman Mehdy Metella gaat in 47.65 als snelste naar de finale, voor de Amerikanen Caeleb Remel Dressel (47.66) en Nathan Adrian (47.85).



Woensdagochtend had Timmers al de nodige moeite op zich voor de halve finales te plaatsen. In de reeksen liet hij met 48.67 de dertiende tijd optekenen.



Timmers komt in Boedapest op drie afstanden in actie. Hij werd eerder al uitgeschakeld in de reeksen van de 200 meter vrije slag. Vrijdag betwist hij de reeksen van de 50 meter vrije slag. Lees ook Michael Phelps: "Probeer jij eens tegen een echte haai te racen"

