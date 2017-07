Geen finale 100 meter vrije slag voor Pieter Timmers: "Dit had ik niet zien aankomen"

XC

Olympisch vicekampioen Pieter Timmers heeft zich op de wereldkampioenschappen in het Hongaarse Boedapest niet voor de finale van de 100 meter vrije slag kunnen plaatsen. De 29-jarige Limburger tikte in de tweede halve finale als achtste en laatste aan in 48.96, ruim een seconde boven zijn Belgisch record (47.80) en de traagste tijd van de zestien halvefinalisten.

Voor een plaats in de finale had Timmers onder de 48.30 moeten blijven. De Fransman Mehdy Metella gaat in 47.65 als snelste naar de finale, voor de Amerikanen Caeleb Remel Dressel (47.66) en Nathan Adrian (47.85).



Woensdagochtend had Timmers al de nodige moeite op zich voor de halve finales te plaatsen. In de reeksen liet hij met 48.67 de dertiende tijd optekenen.



Timmers komt in Boedapest op drie afstanden in actie. Hij werd eerder al uitgeschakeld in de reeksen van de 200 meter vrije slag. Vrijdag betwist hij de reeksen van de 50 meter vrije slag.



"Dit had ik niet zien aankomen"

De roemloze uitschakeling had Pieter Timmers helemaal niet zien aankomen. "Na de reeksen van vanmorgen, die nog het beste deden vermoeden, heb ik tijdens de middag goed kunnen slapen en ben ik met een fris gevoel terug naar het zwembad vertrokken", blikte Pieter Timmers terug op zijn halve finale. "Ook tijdens het inzwemmen bleef ik mij fris en sterk voelen. Pas tijdens de tweede helft van de wedstrijd is gebleken dat de series meer krachten hebben gekost, dan ikzelf en Ronald (Gaastra) hadden ingeschat. Deze vroege uitschakeling had ik echt niet zien aankomen."



"Ronald vermoed dat het missen van de laatste stage er voor gezorgd heeft dat ik toch minder goed in vorm was dan nodig om op dit WK mee te kunnen met de wereldtop. Ik had gehoopt in dit toernooi nog stappen voorwaarts te kunnen zetten, maar dat heeft dus niet mogen zijn."

Pieter Timmers zwemt 31e tijd in reeksen 200 meter vrije slag

Pellegrini klopt Ledecky in thriller op 200 meter vrije slag © getty. De Italiaanse Federica Pellegrini heeft de 200 meter vrije slag gewonnen op het wereldkampioenschap zwemmen in Boedapest. Ze haalde het in 1:54.73 verrassend voor de Amerikaanse topfavoriete Katie Ledecky, die al drie gouden medailles verzamelde in de Hongaarse hoofdstad, en de Australische Emma McKeon.



De 28-jarige Italiaanse, eerder al wereldkampioen op het nummer in 2009 en 2011, kon dankzij een indrukwekkende eindsprint nog in extremis de 20-jarige Ledecky en de 23-jarige McKeon voorbijsnellen. Ledecky en McKeon tikten 0.45 na Pellegrini aan en moesten het zilver delen. Op de Olympische Spelen in Rio van vorig jaar waren de rollen nog omgedraaid. Toen won Ledecky het goud op de 200 meter vrije slag en moest Pellegrini zich tevreden stellen met het zilver. Pellegrini is nog altijd wereldrecordhoudster op de afstand. Op 29 juli 2009 zette ze op het WK in Rome 1:52.98 op de tabellen.



Ledecky was op de 200 meter vrije slag op zoek naar haar vierde gouden medaille van dit WK. Het was pas haar eerste nederlaag ooit in een individuele finale van een groot kampioenschap. Eerder deze week stond Ledecky wel op het hoogste schavotje na de 400 en 1.500 meter vrije slag en de aflossing van de de 4x100 meter. Ze kan haar verzameling gouden medailles nog uitbreiden op de 800 meter vrije slag en op de aflossing van de 4x200 meter vrije slag. © afp.