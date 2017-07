Film over WK-zwemster en vluchteling Yusra Mardini in de maak: "Ik zal zelf wenen als ik film zie"

Bart Fieremans

Het filmscenario is in de maak, een boek staat in de steigers en op het WK zwemmen in Boedapest is haar persconferentie drukker bijgewoond dan die van de Zweedse superster Sarah Sjöström. De Syrische vluchteling Yusra Mardini (19) heeft dan ook een heel bijzonder levensverhaal, bovendien is ze niet op haar mondje gevallen.

© getty. © afp. Mardini mocht op de Spelen van Rio in 2016, waar ze onder de vlag van het Refugee Olympic Athletes Team aan de zwemcompetitie deelnam, al op veel belangstelling rekenen. Niet anders op het WK zwemmen in Boedapest, waar ze dinsdag aantrad op de 200m vrije slag. Nu op uitnodiging van de FINA. De wereldzwembond geeft haar zo de kans om haar rol als sportieve ambassadeur van de Syrische vluchtelingen internationaal uit te dragen. "Ik wil alle mensen hoop geven dat ze nooit mogen opgeven", schreeuwde ze haar boodschap uit.



In vlot Engels beantwoordt ze enthousiast alle vragen van de internationale pers. Waarbij Boedapest echt wel een symbolische plek voor haar is. Bij haar vlucht in 2015 vanuit Syrië via de Balkanroute naar Berlijn belandde ze onderweg een week in de Hongaarse hoofdstad. En daar hield ze toen niet bepaald goede herinneringen aan over: "Ik had veel schrik. Het was een harde moeilijke tijd. We sliepen met andere vluchtelingen op de grond in een metrostation. Er waren problemen met de politie." Toen Mardini hoorde dat het WK zwemmen in Boedapest doorging, schrok ze: "Ik was een beetje in shock. Ik had een slecht beeld van de mensen in Hongarije. Maar nu ik hier verblijf op het WK, heb ik mijn mening bijgesteld. Veel mensen reageren vriendelijk en willen me helpen." En of ze nog eens het metrostation bezocht heeft, wou een reporter weten. Ze lacht: "Neen, daar wil ik niet meer terugkomen. Het enige goede daar was een McDonalds. Daar gingen we toen elke dag naar toe, maar nu mag ik zoiets als atlete niet meer eten." Lees ook Peaty verbreekt zijn eigen wereldrecord op de 50m schoolslag, ook twee andere records sneuvelen op WK

