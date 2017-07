Sterke Meesseman mag met de Washington Mystics opnieuw vieren in de WNBA

DM

25/07/17 - 20u57 Bron: Belga

© ap.

Met 16 punten van Emma Meesseman heeft Washington Mystics in de WNBA een 76-85 zege geboekt op bezoek bij de San Antonio Spurs.

Meesseman speelde een sterke partij en was naast 16 punten ook goed voor drie rebounds, één assist, drie blockshots en twee intercepties in 29 minuten speeltijd. Ze leed ook drie keer balverlies en maakte vier persoonlijke fouten.



De Washington Mystics recupereerden voor de partij in San Antonio sterspeelster Elena Delle Donne. Zij was bij haar comeback uit blessureleed meteen goed voor 29 punten en tien rebounds.



Het is de dertiende zege van het seizoen voor de Washington Mystics, tegenover negen nederlagen. Meesseman en co wippen in de stand over Connecticut Sun naar de derde plaats. Vrijdag is net Connecticut de tegenstander van Washington. De eerste acht teams spelen in september de play-offs van de WNBA.