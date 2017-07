Jente Verstraeten (-40 kg) verovert het goud in judo op Europees Jeugd Olympisch Festival

Door: redactie

Jente Verstraeten heeft vandaag op het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF) in het Hongaarse Györ het goud gepakt in het judo voor meisjes tot veertig kilogram. De 16-jarige judoka schenkt België op die manier een eerste medaille in de multidisciplinaire competitie voor jonge Europese atleten van 12 tot 18 jaar.