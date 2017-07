Peaty verbreekt zijn eigen wereldrecord op de 50m schoolslag, ook twee andere records sneuvelen op WK

Door: redactie

Adam Peaty is vandaag op de wereldkampioenschappen zwemmen in Boedapest als eerste zwemmer ooit op de 50m schoolslag onder de 26 seconden gedoken. De Brit verbeterde zijn eigen wereldrecord in de halve finales tot 25.95. Ook enkele andere records sneuvelden, wij bundelden ze voor u in dit handige overzicht.

Lilly King pakt wereldtitel op 100m schoolslag in een wereldrecord De Amerikaanse Lilly King is de nieuwe wereldkampioene op de 100m schoolslag. King zwom op het WK in Boedapest bovendien naar een nieuw wereldrecord in 1:04.13. King, de olympisch kampioene, verbeterde het record van de Litouwse Ruta Meilutyte (1:04.35) uit juli 2013.



Haar landgenote Katie Meili (1:05.03) en de Russische Yuliya Efimova (1:05.05) vervolledigden het podium. Meilutyte, die haar record kwijtspeelde, finishte als vierde. Het is al het derde wereldrecord die vandaag sneuvelt op het WK zwemmen. Lees ook Croenen strandt verrassend in reeksen 200 meter vlinderslag

Chinees Xu Jiayu pakt titel op de 100m rugslag De Chinees Xu Jiayu heeft zich tot wereldkampioen gekroond op de 100m rugslag op de wereldkampioenschappen zwemmen in Boedapest. Xu Jiayu zwom 52.44, 41 honderdsten trager dan het wereldrecord van de Amerikaan Ryan Murphy (51.85), die derde werd.



Xu Jiayu, de 21-jarige vice-olympisch kampioen, bleef de Amerikanen Matt Grevers (52.48) en Ryan Murphy (52.59) voor in Boedapest. Murphy is naast de wereldrecordhouder ook de regerend olympisch kampioen. © ap.

Canadese Kylie Masse zwemt naar goud op de 100m rugslag in nieuw wereldrecord (58.10) De Canadese Kylie Masse heeft vandaag het goud veroverd op de 100m rugslag op de wereldkampioenschappen zwemmen in Boedapest. Masse zwom bovendien een nieuw wereldrecord (58.10).



Kylie Masse verbeterde het acht jaar oude wereldrecord van de Britse Gemma Spofforth (58.12), in juli 2009 in Rome gezwommen.



Masse bleef in Boedapest de Amerikaanse Kathleen Baker (58.58) en de Australische Emily Smoliga (58.59) voor.



De Canadese is na de Brit Adam Peaty (op de 50m schoolslag) en de Zweedse Sarah Sjöström (op de 100m vrije slag) de derde zwemmer/zwemster op dit WK die een wereldrecord zwemt. © ap.

Peaty verbetert zijn eigen wereldrecord De 22-jarige Peaty verbeterde in de reeksen met 26.10 eerder al zijn staande wereldrecord voor het WK (26.42). Dat zwom de Brit in augustus 2015 op het WK in Kazan.



De Brit, die maandag zijn wereldtitel op de 100m schoolslag al verlengde, is de tweede op dit WK die een wereldrecord zwemt. Eerder verbeterde ook de Zweedse Sarah Sjöström zondag, in de 4x100m vrije slag, het wereldrecord op de 100m vrije slag tot 51.71. WORLD RECORD 26.10 pic.twitter.com/fVFJ0uCHj0 — Adam Peaty (@adam_peaty)

Ook Ledecky heeft record in handen De 20-jarige Ledecky finishte in 15:31.82, ruim voor de Spaanse Mireai Belmonte (15:50.80) en de Italiaanse Simona Quadarella (15:53.86), de verrassende derde.



Ledecky doet met haar twaalfde gouden WK-plak beter dan haar landgenote Missy Franklin. Geen enkele vrouw won ooit meer titels op een WK zwemmen.



In Boedapest won Ledecky drie gouden medailles (ook nog op 400m vrije slag en 4x100m vrije slag) op zes. Ze zwemt later dinsdag ook nog de halve finales van de 200m vrije slag. © getty. © getty.