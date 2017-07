Bart Swings en Sandrine Tas sluiten af met goud en zilver

Door: redactie

25/07/17 - 14u57

© belga.

Met goud en zilver hebben de Belgische skeeleraars Bart Swings en Sandrine Tas hun toernooi tijdens de World Games afgesloten.

Bart Swings herhaalde op de puntenkoers over 10 kilometer de krachtproef die hij daags tevoren op de dubbele afstand had uitgevoerd. Op dezelfde discipline eindigde Sandrine Tas als tweede. Het tweetal verzamelde in het Milliennium Park in Wroclaw negen plakken: drie keer goud, vijf keer zilver en keer brons.



Swings had op de meet punten nodig om de jonge Italiaan Daniel Niero van zich af te schudden. Met iets meer dan een ronde te gaan, zag de man uit Leuven een gaatje en sprong weg. Een ronde verder had hij zijn voorsprong behouden en incasseerde hij drie punten. De derde plaats was voor de Spanjaard Patxi Peula, de enige die in de slotronde dichter bij de Belg kwam. "Ik moest in de laatste drie ronde de punten pakken. Dat is gebeurd", stelde Swings vast. "Ik wist daarbij ook wie ik in het oog moest houden. Bijvoorbeeld de Fransman Fernadez die nog niets gewonnen had."



Tas kwamen eveneens als eerste over de meet. Maar de punten die ze daarmee veroverde, waren onvoldoende om de Colombiaanse Fabriana Arias te achterhalen. Door de winnende sprint verwees Tas Arias' landgenote Johana Viveros naar de derde plaats. "Zes medailles is zeker niet slecht", zei ze met gevoel voor understatement. "Ik ben erg blij dat er ook een gouden tussen zit. Daar kwam ik toch voor."



Op de 500 meter bleven de Belgische skaters buiten de prijzen. Anke Vos reikte tot de halve eindstrijd, waarin zij vierd werd. De tweede plaats was vereist om zich te plaatsen voor de finale van vier skaters. Stien Vanhoutte werd in de kwartfinale uitgeschakeld.